Udinese-Lazio, i dubbi dei friulani a centrocampo: le ultime

Udinese-Lazio, ultimi dubbi di formazione per i friulani: possibile mediana con Kalstrom titolare, ballottaggio per l’altro centrocampista

Mancano poche ora al calcio d’inizio di Udinese-Lazio e, come riportato da TMW, il principale dubbio dei friulani di Runjaic è a centrocampo. Possibile l’ingresso dal primo minuto per Karlstrom in mediana e al suo fianco ballottaggio tra Payero e Lovric.

In difesa confermati Nehuen Perez, Bijol e Lautaro Giannetti, sugli esterni Ehizibue e Kamara e dietro la unica punta Lucca ci dovrebbero essere Thauvin e Brenner.