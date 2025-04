Ranieri a Dazn: «Se questo turno deciderà la lotta per la Champions non lo so ma mi auguro questo per il finale di stagione»

Ranieri, il tecnico giallorosso rilascia una curiosa intervista parlando anche della burrascosa lotta Champions che comprende la Lazio

Ai microfoni di Dazn è intervenuto alla vigilia del turno di campionato che vede la sua Roma contro la Juventus, ma anche la Lazio contro l’Atalanta, Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso rilascia sulla lotta Champions queste considerazioni, visto che vede coinvolta anche la squadra biancoceleste

PAROLE – Se è il weekend dopo il quale si comincia davvero a vedere la classifica? Non lo so, io credo e spero che fino all’ultimo sia un campionato avvincente. Lo è fino adesso perché nessuno si sta portando lo scudetto da casa, nessuno la Champions League, nessuno l’Europa League e la Conference League. Per cui anche dietro c’è una bella lotta per la salvezza, per cui io credo che sia veramente un buon campionato