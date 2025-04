Lazio Roma, Ranieri può sorridere in vista del derby di domenica: il tecnico recupera un calciatore per il match dell’Olimpico

Lazio Roma, ad una settimana dalla stracittadina capitolina il tecnico può contare sul recupero di un calciatore: ecco chi

L’obiettivo primario della Lazio è quello di riscattarsi contro l’Atalanta, non solo per dimenticare Bologna ma in particolar modo il Torino, ma anche per rimanere comunque in scia della Champions per la prossima stagione.

Dopo la trasferta di Bergamo, e quella di Bodo in Norvegia in Europa League, domenica prossima all’Olimpico andrà in scena l’attesissima stracittadina contro la Roma di Ranieri. Il tecnico giallorosso per la partita contro i biancocelesti potrà contare sul recupero di un calciatore ossia Devyne Rensch.

A confermarlo è TMW spiegando che ha smaltito la lesione all’adduttore e nella giornata di oggi ha svolto parte dell’allenamento col resto dei compagni