Udinese, Gotti: «De Paul? Giocatore da Champions ma non svenderemo i nostri atleti»

Udinese, le parole dell’allenatore dei friulani in merito a quello che sarà il futuro di De Paul nel mirino di molti club

Rodrigo De Paul è uno dei migliori giocatori dell’Udinese e molti club di Serie A, tra cui la Lazio, hanno messo gli occhi addosso al giocatore. Il tecnico Luca Gotti ne ha parlato ai microfoni de La Radio Sportiva.

«De Paul e Musso sono giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L’Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni dono tutte da vedere. De Paul da Champions? È un giocatore che ha quel tipo di livello, l’ha già dimostrato nella sua Nazionale, ha la tecnica per farlo e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello».