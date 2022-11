Udinese, Carnevale: «Udogie andrà al Tottenham. Il nostro è un ottimo lavoro di scouting»

Andrea Carnevale – per il Corriere dello Sport – ha parlato dell’organizzazione di scouting dell’Udinese. Le sue parole

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Andrea Carnevale ha parlato del lavoro di scouting dell’Udinese, del quale è il responsabile e di cosa gli sta piacendo del Mondiale:

«C’è una grande organizzazione di scouting, è molto più difficile lavorare con l’Udinese piuttosto che con la Roma o l’Inter. Facciamo un ottimo lavoro, andiamo a prendere sconosciuti che in due o tre anni diventano giocatori di prima fascia. Molina, De Paul, Udogie sono gli ultimi esempi. Udogie tra sei mesi ci lascerà, andrà al Tottenham. Ha 19 anni, un ragazzo precoce, nel Verona fece solo 7 spezzoni di partita, ci bastarono per capire che aveva qualità. Grande fisico, ricorda Briegel. A me piacciono giocatori strutturati, se sono piccoli vanno bene solo… come Maradona».