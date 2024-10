Twente Lazio, la moviola dei quotidiani: tra il rigore tolto a Castellanos e i tanti falli degli olandesi. I voti

Twente Lazio, i quotidiani sportivi hanno analizzato gli episodi arbitrali del match di ieri e hanno assegnato voti al direttore di gara

Ieri sera la Lazio ha vinto il match di Europa League col Twente, raggiungendo il primo posto della classifica. Di seguito i voti dati dai quotidiani sportivi al direttore di gara della partita dei biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 5 – Partita complicata per il montenegrino Nikola Dabanovic, fra lui e la Lazio un solo precedente (ko per 5-1 contro il Midtjylland). Il Twente, ad un certo punto della ripresa, ha alzato i toni, tanti falli, alcuni anche duri. Corretto il rosso per Unnerstall, sulla rete che Castellanos ha segnato a gioco fermo c’è bisogno di un approfondimento.

GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 6.5– DABANOVIC (Arbitro) Aiutato dal Var sul gol di Pedro, sa governare una partita che via via sale di tensione. Dubbi sul rigore non dato a Castellanos. 5,5 TODOROVIC 6 JOVANOVIC (Assistenti)-