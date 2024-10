Twente-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Twente-Lazio, a pochi giorni dalla sfida in Olanda fondamentale per il percorso in Europa League ecco dove vedere la partita

Archiviata e metabolizzata l’amara sconfitta di Torino contro la Juventus, la Lazio deve e vuole ripartire subito in coppa per riscattarsi e confermarsi contro il Twente e dare un segnale chiaro per la qualificazione diretta agli ottavi. Alla vigilia della trasferta olandese, il match verrà trasmesso su Sky alle ore 21e in streaming su SkyGo ma non perdetevi il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!