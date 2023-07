Tuttosport – Lotito-Sarri, rottura totale? La situazione in casa Lazio

Tuttosport – Lotito-Sarri, rottura totale? Le ultimissime sulla situazione in casa Lazio

C’è tanta tensione in casa Lazio, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del presidente Lotito, non sempre in completa sintonia con Maurizio Sarri per quanto riguarda il mercato.

Le divergenze sul mercato tra i due stanno portando ad una vera e propria rottura, come si legge su Tuttosport, che ancora non è avvenuta, ma il rischio sarebbe comunque alto. Il presidente della Lazio e il suo tecnico non concorderebbero su alcune scelte di mercato specialmente quella dedicata al centrocampista centrale