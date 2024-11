Turati a Dazn: «Nelle ultime gare nessun punto immeritatamente. Sta mancando qualcosa»

Turati, portiere dei brianzoli, ha parlato dopo il fischio finale di Monza Lazio ai microfoni di Dazn: le dichiarazioni

Stefano Turati ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Monza Lazio, match della dodicesima giornata di Serie A.

LE PAROLE – «Qualcosa ci sta mancando. Lavoriamo bene tutta la settimana, siamo untii e seguiamo quello che ci dice il mister Le ultime tre partite le abbiamo giocate molto bene ma abbiamo perso, serve un qualcosa in più da tirare fuori. Ogni campionato è a sé, siamo partiti male ma è ancora lunga. Dobbiamo stare calmi e continuare. Nelle ultime tre gare non sono arrivati punti, anche in modo immeritato per me. Nesta non ci ha rimproverato più di tanto, abbiamo fatto tre grandi prestazioni».