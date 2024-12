Tuia: «Vi dirò una cosa inaspettata: Baroni è uno dei mister più burberi che io abbia mai avuto»

Le parole dell’ex giocatore, Tuia, sull’andamento della Lazio in campionato e sul tecnico Baroni

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, l’ex difensore biancoceleste Alessandro Tuia, ha parlato del momento della Lazio.

PAROLE– «La partita con l’Inter fino al 35’ è stata più dalla parte della Lazio. I biancocelesti avevano iniziato molto bene, poi ci sono stati degli episodi che hanno contraddistinto la partita. L’Inter si sa è una grande squadra e ha stravinto, anche se il risultato è un po’ bugiardo. Vi dirò una cosa inaspettata: Baroni è uno dei mister più burberi che io abbia mai avuto; non gli piace molto parlare in generale, il suo modo di comunicare è un po’ diverso dagli altri. Però quando vedi la passione che mette anche nel parlare alla squadra pur nella sua semplicità, ti conquista. Mette grande dedizione in qualsiasi cosa; i giocatori vedendo un allenatore così coinvolto sentono quasi l’obbligo di restituire tutta quella passione e quell’impegno e danno tutto sul campo. Esattamente questo sta succedendo alla Lazio e per me non è affatto una sorpresa ».