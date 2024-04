Tudor a Mediaset: «Stasera solo il primo tempo. Della mia squadra mi piace questa cosa»

Igor Tudor ha parlato a Mediaset prima del match tra la sua Lazio e la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Mediaset, prima di Juve-Lazio, è intervenuto Igor Tudor.

PAROLE – «Sarà una partita diversa dal campionato, non c’è stato tempo per preparare cose diverse rispetto alla prima gara. Questo è un primo tempo del match considerando anche il ritorno. La mia squadra non sarà mai perfetta perché si cerca sempre di migliorare e cercare la perfezione. La strada intrapresa è quella giusta, abbiamo voglia di giocare, di non speculare, questa cosa mi piace. Dobbiamo continuare forte su questo percorso. Il gruppo quando sono arrivato l’ho trovato molto bene, volenteroso di lavorare e riprendersi. Tornare a Torino? E’ sempre bello tornare, ma poi c’è la partita da giocare, io penso ai miei ragazzi. Al derby non ci penso, ho cambiato perché giochiamo due gare in tre giorni e molti tornavano dalla Nazionale».