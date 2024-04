Tudor a Dazn: «L'abbiamo preparata come una finale, Kamada? Magari aver giocatori come lui»

Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo il match tra la sua Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Dazn, dopo Lazio-Verona, è intervenuto Igor Tudor.

VITTORIA IMPORTANTE- «Sono soddisfatto perché l’abbiamo preparata come una finale, contro un Verona difficile da battere. Loro si sono messi a specchio, poi abbiamo accellerato. Mandas ci ha dato una mano. Partita bella perché viene dopo tante partite. C’era tanto in mezzo. Complimenti ai ragazzi. Abbiamo vinto una gara di valore »

LAVORARE SULLA LAZIO- « Ci sarà da lavorare in estate. Penso che tanti giocatori possono fare questo tipo di calcio. Bisogna vedere e provare a migliorare come tutte le squadre. Sicuramente staremo attenti per completarci. Vedo gente che si applica e si diverte con questo calcio. Dobbiamo solo finire al meglio»

CASTELLANOS TITOLARE- «Un ragazzo con grandi qualità. A volte pensa troppo ai gol, un ragazzo sensibile da quel punto di vista. Ha voglia di attaccare lo spazio e a me piace. Davanti alla porta dovrà migliorare, ma è generoso e ti da sempre tutto, anche dal punto di vista difensivo »

KAMADA E LUIS ALBERTO- «Si stanno divertendo. Luis è in tutte le giocate della squadra, Kamada ha qualità per andare avanti. C’è bella fluidità tra loro e poi hanno qualità. Se non hai gente di qualità non riesci a fare niente, soprattutto negli ultimi 25-20 mt »

KAMADA- «Questo tipo di calcio è più adatto a lui. Per me è un giocatore fantastico, può giocare davanti, davanti alla difesa, offensivo. Ha un computer nella testa. Magari aver tanti giocatori come lui »

QUINTO POSTO- «Fare calcoli non serve a niente. Dobbiamo vedere partita per partita. Bisogna vedere anche gli altri. Bisogna cercare di sbagliare di meno. Tutti giocano per qualcosa. Siamo sulla strada giusta e vogliamo giocarcela fino alla fine »