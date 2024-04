Tudor Lazio, la squadra del tecnico prende forma: ecco i giocatori più adatti per la prossima stagione. Tutti i dettagli

Tudor dopo quattro gare sulla panchina della Lazio sta definendo quali possano essere i giocatori più adatti per la prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è visto in queste ultime partite alcuni giocatori sono idonei ai dettami di gioco del tecnico croato.

Nel reparto arretrato Patric e Casale su tutti, ma anche Mario Gila. Per quanto concerne la mediana: Vecino e Rovella. Sugli esterni sicuramente Marusic che portato in avanti ha ripreso confidenza con il gol.

Secondo il quotidiano sportivo, ci sono alcuni giocatori come Isaksen e Kamada che potrebbero rientrare nei prescelti per la prossima stagione. Il danese dovrà adattarsi da esterno a trequartista, mentre il giapponese era sicuro di lasciare, ma l’arrivo di Tudor potrebbe cambiare le carte in tavola. Davanti confermato Castellanos, ma dovrà crescere il suo feeling con la rete.