Tudor Lazio, squadra a rapporto dopo il pareggio col Monza: al tecnico non è andato giù… La situazione dopo la sfida

Secondo quanto riporta Il Messaggero ieri Tudor ha voluto parlare alla squadra in modo piuttosto diretto dopo il pareggio della Lazio col Monza, non andato molto giù al tecnico. Sul campo poi, oltre all’infortunato Mario Gila, non si sono visti né Sepe né Casale, entrambi out per una gestione di fastidi pregressi ma che sembrano recuperabili per le ultime sfide.

Durante la seduta ed il confronto con la sua squadra, poi, lo stesso Tudor si è soffermato a parlare anche con Mattia Zaccagni e Luis Alberto per via delle reazioni sopra le righe dei due calciatori. Un chiarimento dovuto dopo le ultime polemiche ore di casa biancoceleste. Zaccagni era stato sostituito, con l’ammonizione sulla testa, intorno alla mezzora e uscendo aveva mostrato tutta la propria rabbia lanciando via una bottiglietta. Discorso simile per Luis Alberto che, dopo aver annunciato la propria intenzione di partire al termine della stagione, non sembra affatto felice della nuova gestione.