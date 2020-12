PSG, esonerato Tuchel: Pochettino pronto a rimpiazzarlo

Il PSG esonera Tuchel, almeno stando a quanto riportato da la Bild. Pochettino è il primo indiziato per succederlo in panchina

Clamoroso a Parigi. Secondo la Bild Thomas Tuchel sarebbe stato esonerato dal Paris Saint Germain. Il club parigino, dopo la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, avrebbe deciso di mandare via l’allenatore dopo un inizio di stagione con alti e bassi (il PSG è attualmente terzo in campionato a -1 dal Lille capolista).

A questo punto si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club francese. Mauricio Pochettino è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Tuchel. I legali dell’argentino sono in contatto con la dirigenza francese.