Tuchel a Sky: «Domani contro la Lazio sarà dura a prescindere dalla classifica. Sarri? Lo stimo molto come tecnico»

Alla vigilia della gara contro la Lazio di Champions, queste le dichiarazioni di Tuchel che elogia anche Maurizio Sarri

PAROLE – Spero che la pressione sia minore della voglia di giocare un ottavo di Champions. Dal Bayern ci si aspetta sempre che giochi bene e vinca

LA LAZIO E SARRI – Sarà dura con la Lazio che è un’ottima squadra nonostante la classifica. Sarri mi piace molto. Lo seguo dai tempi del Napoli e del Chelsea, abbiamo un passato in comune. Ha tanta esperienza, mi è sempre piaciuto il suo calcio. Dobbiamo andare passo dopo passo, per andare in finale dobbiamo battere la Lazio