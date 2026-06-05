Trattativa complessa tra Gila ed il Napoli: possibile lo scambio con Buongiorno per chiudere?

Il nodo Gila e la volontà di Gattuso frenano la trattativa con i partenopei: cosa filtra sul futuro del centrale spagnolo in vista del calciomercato estivo

La situazione di Mario Gila si conferma uno dei dossier più delicati e scottanti di questa estate calcistica. Il giocatore spagnolo, interessato a trasferirsi al Napoli, si trova al centro di un confronto tra le esigenze del club biancoceleste e le ambizioni personali.

La Lazio, sotto la guida di Gennaro Gattuso, vorrebbe infatti confermare l’iberico come perno della difesa, ma la prospettiva di un’offerta attorno ai 30 milioni potrebbe modificare gli equilibri, considerata la volontà del calciatore di misurarsi in una nuova esperienza ed il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

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L’ipotesi scambio con Buongiorno

Tra le opzioni emerse dalle pagine de Il Messaggero, potrebbe essere presa in considerazione anche la possibilità di uno scambio alla pari con Alessandro Buongiorno, centrale del Napoli acquistato dal Torino per 40 milioni solo due anni fa.

L’ex granata ha alternato prestazioni solide a momenti condizionati da infortuni e cali fisici, ma resta un profilo esperto in grado di rafforzare la retroguardia laziale. L’eventuale scambio permetterebbe alla Lazio di avere un rinforzo immediato e al Napoli di puntare su Gila senza impegnare risorse eccessive sul mercato.

Quali sono le implicazioni per la prossima stagione

La trattativa per Gila influenza inesorabilmente la strategia difensiva della Lazio per la prossima stagione. La società dovrà valutare se insistere per trattenere il giocatore, considerata la sua scadenza contrattuale e la motivazione del calciatore, oppure aprire alla cessione, sfruttando le risorse economiche per rinforzare la rosa in altri reparti.

La situazione resta in evoluzione e la soluzione finale determinerà in parte la struttura difensiva e le scelte strategiche del club in vista del nuovo campionato di Serie A.