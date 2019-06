Transfermarkt, la classifica dei 50 giocatori più costosi del mondo

Ecco quali sono i 50 giocatori più costosi del mondo

Premettiamo che in questa speciale classifica non troveremo, come potete immaginare, nessun giocatore biancoceleste. Transfermarkt ha stilato la classifica dei 50 giocatori più costosi al Mondo. Né Messi né Cristiano Ronaldo, al primo posto troviamo Kilyan Mbappè del PSG valore? 200 milioni di euro, secondo posto per Neymar (180 milioni) e il terzo gradino del podio è occupato da Harry Kane del Tottenham con un valore di 150 milioni. Lionel Messi è solo sesto mentre il bianconero Ronaldo è venticinquesimo con un valore di 90 milioni. In classifica anche Vincius del Real Madrid, in passato accostato anche alla Lazio, che vale 70 milioni. Il primo italiano? Marco Verrati, trentottesimo in classifica con un valore di 75 milioni.