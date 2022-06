Torreira, la Fiorentina non riscatta il giocatore. E la Lazio...

La Fiorentina non ha riscattato Torreira: la Lazio resta sempre alla finestra per il centrocampista uruguaiano

Torreira è uno dei nomi più caldi in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista non è stato riscattato dalla Fiorentina, a causa di alcune incomprensioni con l’Arsenal.

Ed ecco che, come rivelato da Tuttomercatoweb, nella trattativa potrebbe inserirsi la Lazio. Per ora si tratterebbe solo di un’idea, ma nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa in più. Insomma, per il dopo Leiva non ci sarebbe solo Marcos Antonio.