Torino Lazio: VANOLI ritrova una pedina importante. Ma c’è un DIFENSORE che è stato totalmente BOCCIATO. I voti dei giornali - Lazio News 24

Torino Lazio: VANOLI ritrova una pedina importante. Ma c’è un DIFENSORE che è stato totalmente BOCCIATO. I voti dei giornali. I dettagli

Paolo Vanoli esce sconfitto da Torino–Lazio e i granata perdono il momentaneo primato in classifica. Buona notizia per il mister è il ritorno in campo di Vlasic. Com’è stata giudicata la sua prestazione? Per i giornali della galassia Cairo il parere è unanime, con un 6 in pagella. Ecco le motivazioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Un discreto rientro dopo quattro mesi dopo l’infortunio. É suo l’assist per Adams. Vanoli ha recuperato un pezzo da novanta. Servirà, molto».

CORRIERE DELLA SERA – «In campo quasi 5 mesi dopo l’ultima apparizione in granata: si ripresenta con un assist. Recupero importante per Vanoli».

Tra i nuovi acquisti, invece, chi viene bocciato totalmente è Maripan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 4,5: «Errore goffo appena entrato, poi ha l’1-3 sulla coscienza».