Torino Lazio, Vanoli non vuole replicare gli errori con l’Empoli

Le parole di Paolo Vanoli nella conferenza stampa di presentazione di Torino Lazio: il tecnico vuole evitare gli errori fatti con l’Empoli

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino Lazio: i granata arrivano alla partita da primi in classifica, ma dopo il ko in Coppa Italia contro l’Empoli. Di seguito le parole sulla sconfitta in Coppa.

ERRORI COMMESSI CON L’EMPOLI – «Nel primo tempo con l’Empoli ci è mancata velocità con la palla, ci era capitato anche contro il Lecce: se vuoi fare la partita, devi migliorare l’interpretazione con il pallone. Sto battendo tanto su questa cosa, non è facile migliorare ma ci lavoriamo»

CAMBIAMENTI IN FORMAZIONE – «Sono partite differenti tra Empoli e Lazio. Il principio è che devi migliorare, al di là dell’avversario: non deve mai mancare qualità tecnica».

EVITARE GLI ERRORI CON L’EMPOLI – «Domani è un motivo in più per dimostrare che non sbagliamo ancora. E’ stata una delusione, volevamo passare, ma serve che si trasformi in energia positiva. Queste gare danno l’opportunità di capire dove migliorare, sono convinto che faremo un passo avanti. Bisogna crescere»