Torino Lazio, buone notizie in vista della trasferta contro Baroni: Romagnoli e Patric tornano in gruppo

Torino Lazio, tutto pronto per l’imminente partita contro la squadra guidata dall’ex tecnico dei capitolini? Le ultime sulla partita

Romagnoli e Patric sono tornati ad allenarsi con il gruppo in vista della trasferta di domenica contro la Juventus a Torino. Un doppio rientro che offre a Maurizio Sarri ottime possibilità di scelta per il match di Serie A.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romagnoli ha preso parte al suo primo allenamento con il resto della squadra dopo il match contro il Lecce e il successivo tira e molla legato alla sua cessione all’Al Sadd, operazione che poi non si è concretizzata. La sua presenza sarà fondamentale per la difesa biancoceleste in vista dell’impegno con la Juventus.

Anche Patric è rientrato in gruppo, dopo essere stato assente dai primi di gennaio a causa di un infortunio al polpaccio subito durante un allenamento. Il difensore spagnolo è pronto a dare il suo contributo alla squadra, e la sua presenza sarà una risorsa in più per Sarri.

Torino Lazio, rientra anche Gigot

Un’altra buona notizia arriva anche per Gigot, che è stato reinserito nella lista per il campionato e si avvicina al rientro. Questo permette a Sarri di avere una maggiore profondità difensiva per affrontare la sfida contro i bianconeri.

Con Romagnoli, Patric e Gigot pronti a tornare, la Lazio si prepara al meglio per l’importante partita contro la Juventus, con Sarri che potrà finalmente contare su un reparto difensivo più completo e competitivo.

