Maldini e la lotta per il centravanti: l’ex Atalanta in pole per il ruolo da titolare

Maldini pronto a conquistare la Lazio e a trascinare sulle proprie spalle il peso dell’attacco: le ultime sulla società capitolina

Con il mercato invernale appena concluso, la Lazio si trova di fronte a una situazione interessante ma anche complessa in attacco. Maurizio Sarri ha ora quattro centravanti a disposizione e, almeno per il momento, non è ancora chiaro chi sarà il titolare. La decisione finale spetterà al tecnico biancoceleste, che ha già alcune idee, ma tutto è ancora in evoluzione.

Maldini e la concorrenza per il ruolo di centravanti

I quattro “concorrenti” per il ruolo di centravanti sono Dia, Noslin, e i nuovi acquisti Maldini e Ratkov. Maldini e Noslin sono due attaccanti che possono giocare anche come esterni offensivi, ma Sarri li considera principalmente come centravanti, ideali per il suo 4-3-3. Entrambi sono giocatori tecnici, adatti a legare il gioco con le ali e i centrocampisti, come richiesto dal gioco del tecnico.

Maldini in pole, ma la situazione è ancora fluida

Nelle partite precedenti al mercato di gennaio, Sarri aveva puntato su Noslin, che stava offrendo prestazioni sempre più convincenti. Tuttavia, Noslin è finito nel calderone delle possibili cessioni, e l’allenatore ha rigiocato la carta Dia, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, prima di scegliere Maldini per il match con il Genoa. Adesso sembra che Maldini sia la scelta su cui Sarri voglia puntare, almeno per il momento, nelle prossime partite.

L’ex giocatore dell’Atalanta, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, sta conquistando Sarri grazie alle sue enormi qualità tecniche, che l’allenatore considera una base perfetta per costruire un giocatore ancora più forte. Maldini, pur essendo un attaccante atipico, potrebbe trovare nella Lazio la consacrazione definitiva, soprattutto grazie al lavoro di Sarri.

L’importanza delle motivazioni

Un aspetto che ha colpito molto Sarri è la grande motivazione di Maldini, che si è presentato a Formello con una carica positiva e determinata. L’allenatore, infatti, non ha solo apprezzato le qualità tecniche, ma anche l’approccio del giocatore, che si sta dimostrando molto motivato.

Così, salvo ripensamenti, sarà Maldini il centravanti della Lazio nella partita di domenica sera contro la Juventus allo Stadium. Zaccagni mancherà ancora, e la sua assenza si protrarrà anche nelle partite successive. Tuttavia, Maldini non verrà dirottato sulla fascia, come potrebbe sembrare, ma continuerà a fare la prima punta, ruolo in cui Sarri lo vede.

Per il giovane attaccante, sarà un’occasione importante, in quanto cercherà il suo primo gol con la Lazio, che sarebbe anche il primo gol in carriera contro la Juventus. Maldini ha già affrontato i bianconeri in passato, ma non è mai riuscito a segnare. Domenica, però, partirà da titolare come centravanti, e per lui sarà tutta un’altra storia.

