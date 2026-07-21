Comuzzo è la vera alternativa a Sergi Dominguez: la formula studiata dalla Lazio per aggiudicarsi il difensore

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La Lazio continua a lavorare per inserire un nuovo difensore centrale nella rosa, ma la trattativa per Sergi Dominguez attraversa una fase di stallo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore dovrebbe partire titolare nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League tra Thun e Dinamo Zagabria.
Il suo impiego nella competizione europea rende sempre meno probabile una partenza prima della gara di ritorno, in programma il 28 luglio in quanto il club croato non sembra intenzionato a privarsi del difensore mentre è ancora in corsa per la qualificazione al turno successivo.
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C’è ancora distanza tra le parti per Sergi Dominguez
La prima proposta presentata dai capitolini non avrebbe convinto la Dinamo Zagabria. I biancocelesti avrebbero messo sul tavolo un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 8 milioni legato alla qualificazione della squadra capitolina alle competizioni europee al termine della stagione.
Il presidente Zvonimir Boban continuerebbe a valutare il cartellino di Dominguez circa 15 milioni di euro, chiedendo inoltre maggiori certezze sulla futura acquisizione a titolo definitivo. Sull’operazione incidono anche gli accordi con il Barcellona, che conserva il 20% sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte ricevute.
Comuzzo rimane l’alternativa per la difesa
In attesa di eventuali aperture dal club croato, la dirigenza biancoceleste continua a valutare le possibili alternative. Il profilo più concreto e meno oneroso sarebbe quello di Pietro Comuzzo, difensore classe ’05 della Fiorentina.
La pista potrebbe però essere percorsa soltanto attraverso un trasferimento in prestito. Il giovane centrale permetterebbe alla Lazio di rinforzare il reparto senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente elevato.
La prima scelta resta Sergi Dominguez, ma le richieste e gli impegni europei del club croato impongono di mantenere aperte altre soluzioni tra cui il nome di Pietro Comuzzo che resta uno dei più appetibili per la squadra di Gattuso.
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