Arriva un nuovo colpo di scena per la cessione di Romagnoli: si blocca il trasferimento all’Al-Sadd!

Il futuro di Romagnoli nuovamente in bilico dopo un calciomercato invernale tumultuoso: le ultime sul difensore della Lazio

Sembrava ormai pronto a lasciare la Lazio, ma il futuro di Alessio Romagnoli è tornato improvvisamente in discussione. Il difensore classe ’95 aveva raggiunto un accordo con l’Al-Sadd per iniziare una nuova esperienza professionale in Qatar, ma l’operazione avrebbe subito una brusca frenata negli ultimi giorni.

Una situazione inattesa per il centrale, che già nel mese di gennaio era stato vicino alla partenza prima di rimanere, a sorpresa, nella Capitale. Questa volta il trasferimento sembrava essere arrivato alla fase decisiva, tanto da portare l’ex biancoceleste alla firma con il club qatariota.

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Perché si è fermato l’affare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il blocco dell’operazione non sarebbe legato a problemi tra il giocatore, la Lazio e l’Al-Sadd. A incidere sarebbero stati invece i cambiamenti introdotti nei regolamenti del Qatar dopo lo scoppio della guerra.

Il nuovo scenario avrebbe determinato un arresto degli investimenti, impedendo al club di completare il trasferimento alle condizioni precedentemente stabilite. Un imprevisto esterno alla trattativa che ha rimesso tutto in discussione.

La Lazio attende nuovi sviluppi

La situazione resta comunque in continua evoluzione e non può ancora essere considerata definitivamente chiusa. Saranno necessarie nuove valutazioni per capire se l’operazione potrà essere riattivata oppure se sarà necessario prendere in considerazione soluzioni differenti.

Anche i biancocelesti restano in attesa di capire come si evolverà la vicenda. Dopo una partenza che sembrava ormai definita, il futuro del difensore è tornato ancora una volta incerto e dovrà essere monitorato nelle prossime ore.