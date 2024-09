Torino Lazio, entusiasmo alle stelle: si va verso il tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito nella sfida Torino Lazio di domenica nel lunch time, ma è in dubbio la presenza dei tifosi biancocelesti

Domenica nel lunch time Torino Lazio si affronteranno nella sesta giornata di Serie A. Nel capoluogo piemontese l’entusiasmo è alle stelle: la squadra non era prima in classifica da 47 anni e questo si vedrà anche nella risposta del pubblico granata.

Come riportato da Tuttosport si va verso il tutto esaurito allo Stadio Grande Torino, con la curva Maratona già sold out: in dubbio invece la presenza dei tifosi biancocelesti che qualche settimana fa in un comunicato avevano anticipato il boicottaggio delle due trasferte torinesi con granata e Juve a causa di un ambiente ostile contro i sostenitori biancocelesti.