Torino-Lazio è anche Belotti contro Immobile: è sfida Nazionale

Torino-Lazio è anche Belotti contro Immobile. I due avrebbero dovuto vestire la maglia della Nazionale per gli Europei

In queste calde giornate estive, avrebbero dovuto vestire entrambi la maglia della Nazionale. Immobile e Belotti, invece, si ritroveranno questa sera faccia a faccia: uno con la casacca della Lazio, l’altro con quella del Torino. 28 reti per Ciro (è il terzo giocatore ad aver segnato 28 gol, nelle prime 28 partite di campionato) che deve riconquistare la vetta della classifica per la Scarpa d’Oro e che fa dei granata un bersaglio perfetto. Su 8 incroci, il numero 17 è andato in porta 5 volte.

I numeri di Belotti, invece, sono ben diversi. Come ricorda Il Messaggero, sono 11 le marcature del Gallo che ha ritrovato il fiuto per la porta già contro Udinese e Cagliari.

La sfida, quindi, è per questa sera alle 19.30.