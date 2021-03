Torino, si torna in campo domenica: oggi allenamento in gruppo

Oggi il Torino dovrebbe ottenere il via libera dall’ASL per riprendere gli allenamenti in gruppo in vista della sfida col Crotone

In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, oggi il Torino dovrebbe ottenere il via libera dall’ASL per riprendere gli allenamenti in gruppo allo stadio Filadelfia. Lo segnala Tuttosport.

Dai risultati dell’ultimo giro di tamponi non sono emerse nuove positività e per questo motivo a partire da questo pomeriggio la squadra di Davide Nicola potrà iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Crotone, in programma questa domenica.