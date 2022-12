Serie A, ecco la Top 11 Over 35: c’è anche un laziale

Nella top 11 over 35 dell campionato di Serie A spicca una presenza di un giocatore della Lazio:. Ma di chi si tratta?

La speciale formazione, elaborata da Gianlucadimarzio.com, include tutti i giocatori, dai 35 anni in su, che si sono fatti valere nel nostro campionato. E ovviamente non può non esserci Pedro. Spazio però anche per l’ex Leiva. Tra gli altri, Handanovic, Chiellini, Bonucci, Criscito, Candreva, Medel, Dzeko, Giroud, Mertens.