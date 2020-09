TMW – Contatti Juve-Lazio per Correa a Torino: si lavora sulla formula

Juventus e Lazio sarebbero al lavoro per portare Correa a Torino.

Arrivati alla Lazio nella stessa estate, Badelj e Correa potrebbero lasciare la Capitale nella medesima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’agente di Joaquin Correa Alessandro Lucci sarebbe in continuo contatto con Lazio e Juventus per portare alla corte di Andrea Pirlo l’argentino. La formula sarebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto per i bianconeri fissato a 50 milioni di euro. Si attendono conferme.