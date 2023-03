Thiago Motta: «Pareggio giusto contro una squadra di livello come la Lazio. Su Arnautovic…». Le parole del tecnico del Bologna

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo Bologna-Lazio.

BARROW – Barrow si merita di giocare davanti, oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro. Nel secondo tempo è andato vicino al gol, ci da profondità e pressa facendo uscire la squadra. Sono contento della sua partita e di quella della squadra contro una squadra che vuole tenere la palla come noi, è stata una bella partita“.

ARNAUTOVIC ARRABBIATO – Non l’ho visto, dovete chiedere a lui. Perché gioca poco?Perché in questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall’inizio e chi subentrare.

SCELTE – Ci sono ragazzi che stanno meritando di giocare, la partita dura tantissimo e contro una squadra come la Lazio devi anche pensare a difenderti. Stasera è andata relativamente perché cerchiamo sempre la vittoria anche se credo che il pareggio sia giusto“.

MERITARE IL POSTO – In questo momento si sta lavorando bene, chi ha giocato si merita di giocare. Per questo stiamo facendo queste scelte.

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE – Il premio va condiviso col Bologna, oggi avevamo 27mila persone che hanno sostenuto sempre la squadra.

POLEMICHE – Non esistono polemiche, i leader si allenano insieme agli altri. Normale che voglia ancora di più da loro perché se lo sono conquistati durante questi anni giocando e non giocando. Oggi ad esempio è rientrato Medel e sono contentissimo di questo gruppo, non esistono polemiche. In questo momento vogliamo solo il bene del Bologna e dobbiamo pensare già alla prossima dando il massimo.

Queste le sue parole a DAZN: Sono soddisfatto della squadra e della partita, è da ringraziare la nostra gente. Non è stato possibile oggi vincere, secondo me il pareggio è giusto, l’immagine della nostra squadra è la voglia di competere anche con squadre di livello come la Lazio. Abbiamo provato a vincerla, davanti abbiamo una squadra che è forte, quando ha la palla gioca molto bene, quando non ha la palla è molto pericolosa e organizzata, perché quando recupera palla in contropiede ti fa male e attacca nella maniera giusta. C’erano occasioni in cui sia noi che la Lazio potevamo segnare