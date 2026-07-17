Thayllon nuova idea del d.s della Lazio, si valuta il colpo a parametro zero

Thayllon Lazio, nuova idea per rinforzare la fascia destra. Angelo Fabiani guarda alla Serie B brasiliana per un colpo in prospettiva

La Lazio continua a guardare con attenzione anche al mercato internazionale e valuta un nuovo profilo di prospettiva per il reparto offensivo. Secondo quanto segnalato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alla società biancoceleste sarebbe stato proposto Thayllon, giovane ala brasiliana attualmente impegnata con la maglia dell’Avaí.

Il classe 2006 si sta mettendo in evidenza nella Serie B brasiliana grazie a un rendimento particolarmente interessante. In 36 presenze stagionali avrebbe infatti realizzato 7 gol e fornito 6 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbe valutando con attenzione il profilo del giocatore, considerato un possibile investimento per il futuro. Al momento non sarebbe ancora stata avviata una vera trattativa, ma il nome di Thayllon è entrato nella lista dei calciatori osservati dalla dirigenza capitolina.

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Thayllon Lazio, Fabiani valuta un investimento in prospettiva

L’interesse della Lazio nasce principalmente dalle qualità tecniche e dai margini di crescita del giovane brasiliano. Thayllon può essere utilizzato come ala destra, ma è in grado di interpretare anche il ruolo di esterno a tutta fascia, garantendo quindi diverse soluzioni dal punto di vista tattico.

La sua duttilità potrebbe risultare utile all’interno del progetto tecnico affidato a Gennaro Gattuso, che cerca giocatori dinamici, rapidi e capaci di lavorare con intensità nelle due fasi. Il brasiliano rappresenterebbe comunque un innesto da sviluppare gradualmente, senza attribuirgli immediatamente responsabilità eccessive.

Fabiani dovrà capire se anticipare la concorrenza e avviare i contatti con l’entourage del calciatore oppure limitarsi, almeno inizialmente, a monitorarne la crescita.

Thayllon, i numeri con l’Avaí attirano l’attenzione

Il rendimento offerto con l’Avaí ha permesso a Thayllon di guadagnare visibilità, si tratta di un esterno capace di partecipare con continuità alla fase offensiva.

Il classe 2006 può creare superiorità attraverso il dribbling, attaccare gli spazi e avvicinarsi all’area di rigore. La capacità di alternare giocate individuali e rifinitura lo rende un profilo potenzialmente interessante per il calcio europeo.

Il passaggio dal campionato brasiliano alla Serie A richiederebbe naturalmente un periodo di adattamento, sia dal punto di vista tattico sia sotto il profilo fisico. La Lazio potrebbe però decidere di investire sul talento del giocatore prima di una possibile crescita della sua valutazione.

Thayllon Lazio, il contratto in scadenza può favorire l’operazione

Un elemento da tenere in grande considerazione riguarda la situazione contrattuale. Thayllon sarebbe infatti in scadenza con l’Avaí alla fine di novembre, condizione che potrebbe rendere l’operazione economicamente vantaggiosa per il club biancoceleste.

La Lazio potrebbe provare a trovare un accordo con la società brasiliana a condizioni contenute oppure muoversi in vista di un eventuale trasferimento successivo a parametro zero. Molto dipenderà dalle richieste dell’Avaí e dalla presenza di altre squadre interessate al giovane esterno.

La possibilità di acquistare un talento del 2006 senza affrontare un investimento particolarmente elevato rappresenta un’opportunità che Fabiani potrebbe decidere di approfondire.

Thayllon, riflessioni in corso sul giovane brasiliano

La pista è ancora in una fase preliminare e non può essere considerata vicina alla conclusione. Il giocatore è stato proposto e la dirigenza biancoceleste sta effettuando tutte le valutazioni necessarie prima di compiere eventuali passi concreti.

Thayllon resta comunque un nome da seguire per il futuro della Lazio. I numeri raccolti con l’Avaí, la duttilità sulla fascia destra e il contratto prossimo alla scadenza rendono il brasiliano una possibile occasione di mercato. La decisione finale spetterà a Fabiani, chiamato a stabilire se trasformare il semplice gradimento in una trattativa concreta.