Ternana, Gallo: «Lazio squadra fantastica, ma vogliamo fare bene»

Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha commentato l’amichevole di Formello tra la sua squadra e la Lazio. Ecco le parole del tecnico al Corriere dell’Umbria:

«Affrontare in amichevole una squadra straordinaria come la Lazio ci consente di testare e di incrementare la nostra capacità di soffrire e di organizzarci di fronte ad avversari di grande livello. Insomma, ci garantisce risposte importanti sul piano caratteriale e su quello tattico. Ovviamente intendiamo fare bella figura nella prestazione e nel risultato, anche se visto il notevole gap tecnico siamo più concentrati sul primo elemento che sul secondo. In ogni caso la voglia di fare bene ci accompagna sempre perché fa parte del nostro DNA e quindi rappresenta per noi un autentico tratto distintivo».