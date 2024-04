Tempestilli non ci sta: «La Lega ha penalizzato la Roma riguardo il recupero con l’Udinese»

Tempestilli, l’ex Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara di recupero che si disputerà con l’Udinese

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato l’ex giallorosso Tempestilli, il quale ha rilasciato queste dure dichiarazioni su Udinese-Roma. Ecco cos ha detto

UDINESE – ROMA Non ha aiutato una squadra italiana che sarà impegnata nella semifinale di Europa League, la Lega non ha aiutato i giallorossi con il recupero di 20’ del match con l’Udinese di giovedì. Domenica contro il Napoli forse vedremo una Roma un po’ stanca ma credo che giocherà al massimo perché intende qualificarsi in Champions e respingere l’assalto dell’Atalanta. Sarà una gara importante anche per il Napoli: immagino che voglia provare a rientrare nel discorso qualificazione in Europa