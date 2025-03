Tchatchoua Lazio, il club punta il giocatore del Verona per

Condividi via email

Tchatchoua Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista dell’apertura della sessione estiva. Ecco le ultime novità

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio si starebbe pensando a Jackson Tchatchoua del Verona, che nella scorsa stagione nei gialloblù ha avuto proprio come tecnico Marco Baroni.

L’unico problema potrebbe essere la valutazione del giocatore che oscilla tra i 10 e i 12 milioni. Vedremo in estate se si intavolerà la trattativa.