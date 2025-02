Tchaouna PSV, gli olandesi hanno alzato l’offerta: la Lazio ha risposto così. Decisione chiara del club

Tchaouna PSV, gli olandesi sono arrivati ad alzare la loro offerta per il giovane esterno offensivo: la risposta chiara della Lazio

Ultime ore prima della chiusura della finestra invernale dei trasferimenti. Calciomercato Lazio che ha battuto i colpi Belahyane e Provstgaard in entrata, mentre in uscita non si prevedono aggiornamenti, neanche sul fronte Loum Tchaouna.

Come spiegato infatti da Alfredo Pedullà, il PSV si è spinto ad offrire fino a 12 milioni di euro, ma il club biancoceleste, almeno fino a questo momento, non ha dato il proprio benestare alla cessione.