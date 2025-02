Tchaouna Lazio, ultima ora: una squadra di Premier League sul calciatore, le ultime

Tchaouna Lazio, ancora possibile il suo addio in queste ultime ore di mercato: sull’esterno francese c’è l’interesse di una squadra di Premier League

Ultime ore di calciomercato in casa Lazio in cui tiene banco la vicenda di Loum Tchaouna: l’esterno francese ha infatti molte offerte all’estero. il PSV si è fatto avanti con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni, ma non è la sola.

Come riportato da Sport Witness il Leicester City si sarebbe fatto avanti, ma come ammette il giornale britannico la trattativa è tutt’altro che semplice.