Tchaouna PSV, spuntano i dettagli sul contratto: è pronto quell’accordo per l’attaccante. Ultimissimi aggiornamenti

Tchaouna PSV, le ultime novità sul futuro del giocatore. Ecco cosa sta succedendo

Stando a quanto riporta TMW il PSV è in forte pressing per Tchaouna della Lazio, arrivato in biancoceleste in estate dalla Salernitana. Il PSV è pronto a mettere sul piatto 11 milioni di euro: le parti sono vicine, ma ora si attende la risposta finale della Lazio che nel caso deve trovare anche un sostituto. Per Tchaouna in Olanda è già pronto un contratto di 4 anni. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.