Tchaouna Bologna, affare saltato? I rossoblù decisi su un altro obiettivo: offerta accettata

Tchaouna Bologna, affare saltato? I rossoblù chiudono per un altro obiettivo in attacco: affare fatto e visite mediche in programma

Niente Bologna per Loum Tchaouna? I rossoblù sono andati con decisione su Estanis Pedrola, esterno offensivo spagnolo della Sampdoria.

🔵🔴 Estanis Pedrola joins Bologna on a loan deal with obligation to buy from Sampdoria. Story confirmed, medical on Monday. pic.twitter.com/CS9UFnFfxG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Come riportato da Fabrizio Romano affare in via di definizione con i blucerchiati per prestito con obbligo di riscatto. Domani il calciatore spagnolo è atteso nel capoluogo emiliano per le visite mediche con i felsinei: il suo arrivo renderebbe superflua un’offerta per l’Under 21 francese della Lazio.