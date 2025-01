Tchaouna Bologna, sondaggio del club emiliano per il biancoceleste per sostituire Orsolini: i dettagli

Tchaouna Bologna, il club emiliano avrebbe fatto un sondaggio per testare la situazione per una possibile trattativa con la Lazio

Il calciomercato invernale volge verso la sua conclusione e la Lazio vuole fare attenzione non solo ai colpi in entrata, ma anche alle possibili corti per i suoi big da parte delle squadre. Ne è un caso quello di Tchaouna, il quale secondo quanto viene riportato da TMW sarebbe finito nel mirino del Bologna.

Il sito web sportivo spiega che il club emiliano, avrebbe individuato nel calciatore l’elemento perfetto per sostituire Orsolini infortunato. Ma oltre a questo però Orsolini sarebbe anche finito nel mirino del Milan, e quindi Di Vaio e Sartori non vogliono farsi cogliere impreparati e quindi come detto punterebbero l’ex Salernitana già per la finestra invernale di mercato