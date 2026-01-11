Taylor dal primo minuto in Verona Lazio? Lo scenario nelle idee di Sarri - Lazio News 24

News
Taylor dal primo minuto in Verona Lazio? Lo scenario nelle idee di Sarri
Kenneth Taylor, nuovo centrocampista della Lazio, stasera potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto nel match contro l’Hellas Verona
Arrivato da pochi giorni, Kenneth Taylor è già al centro delle attenzioni in casa Lazio. Il centrocampista, acquistato dall’Ajax, potrebbe fare il suo esordio con la maglia biancoceleste in occasione della partita odierna contro l’Hellas Verona al Bentegodi.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società e lo staff tecnico vedono in lui un elemento fondamentale per il presente e il futuro del centrocampo laziale, tanto che sembra destinato a partire dal primo minuto.
L’impatto di Taylor alla Lazio: un acquisto importante
Il passaggio di Kenneth Taylor all’Ajax alla Lazio rappresenta una mossa strategica importante per il club biancoceleste. A soli 23 anni, il centrocampista olandese ha già dimostrato di avere un’ottima visione di gioco, una buona tecnica di passaggio e la capacità di supportare tanto in fase difensiva quanto offensiva.
Hellas Verona-Lazio: la sfida che segnerà il debutto di Taylor?
Il match contro l’Hellas Verona, in programma al Bentegodi, potrebbe quindi essere il banco di prova ideale per Kenneth Taylor. La Lazio, alla ricerca di punti importanti in ottica europea, affronterà una squadra che sta vivendo una stagione difficile ma che è sempre pericolosa tra le mura amiche.
L’esordio del centrocampista olandese in questo contesto sarebbe un segnale di fiducia da parte di Maurizio Sarri, che lo vede come uno degli innesti chiave per la seconda metà di stagione.
