Calciomercato Lazio, sirene arabe per Romagnoli! Cosa filtra sul difensore

Calciomercato Lazio, arrivano delle avances dall’Arabia per il difensore Alessio Romagnoli. La situazione in ottica futura

Le voci di mercato che coinvolgono Alessio Romagnoli tornano a farsi sentire. Il centrale difensivo della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel 2027, è nel mirino dell’Al Sadd, squadra saudita allenata da Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, il club arabo avrebbe messo gli occhi sul calciatore in vista della finestra di mercato estiva, con l’intenzione di avviare una trattativa per portarlo in Arabia Saudita.

Il rinnovo con la Lazio in stallo

Nonostante il contratto di Romagnoli con la Lazio scada nel 2027, la situazione con il club biancoceleste è tutt’altro che semplice. Il difensore, infatti, è distante dal rinnovo, e questo ha spinto diversi club, tra cui l’Al Sadd, a tentare di inserirsi nella trattativa. Il ragazzo sta aspettando da tempo un segnale concreto dal presidente Claudio Lotito, dopo le promesse non mantenute in seguito alla qualificazione della Lazio in Champions League.

Il rischio di perdere Romagnoli a parametro zero

Se non dovesse arrivare un rinnovo nei prossimi mesi, Alessio Romagnoli potrebbe firmare a zero con un altro club a partire dal prossimo anno, quando entrerà nell’ultimo anno del suo contratto con la Lazio. Questa situazione rende il futuro del difensore ancora incerto, con la possibilità che possa decidere di intraprendere una nuova avventura.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il classe ’95 riuscirà a trovare un accordo con la Lazio o se il suo futuro sarà lontano dalla Capitale! Nel frattempo, l’Al Sadd resta in agguato, pronto a fare la sua offerta per un colpo importante.

LEGGI ANCHE: Ratkov Lazio, l’agente racconta: «Due società offrivano di più, ma Petar aveva dato la sua parola!»