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Calciomercato

Frattesi Lazio, domani visite mediche in programma a Roma

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2 ore ago

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Db Milano 20/01/2026 - Champions League / Inter-Bodo Glimt / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Davide Frattesi

Frattesi Lazio, domani il centrocampista sarà a Roma per svolgere le visite mediche di rito cui segue poi la firma del contratto

Il centrocampo della Lazio si appresta ad accogliere un rinforzo di assoluto spessore. La trattativa per portare il mediano azzurro a Roma ha raggiunto la fumata bianca definitiva, accendendo l’entusiasmo dei tifosi e regalando un tassello fondamentale al reparto mediano.

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L’arrivo di Davide Frattesi per visite e firma

La tabella di marcia per lo sbarco del calciatore è già del tutto definita. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, Davide Frattesi atterrerà all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 12:40. Successivamente, per il giocatore sono state programmate le visite mediche di rito a partire dalle ore 14:00, passaggio propedeutico per la firma ufficiale del contratto con il club biancoceleste.

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Le cifre dell’affare Frattesi con l’Inter

L’operazione conclusa con l’Inter si sviluppa su basi economiche ben precise. L’accordo si fonda su un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Tuttavia, la clausola per l’obbligo di riscatto diventerà effettiva al raggiungimento di determinate presenze e in base al posizionamento finale in classifica del club capitolino.

Futura rivendita e dettagli su Frattesi

A completare la complessa architettura finanziaria dell’operazione c’è un’ulteriore tutela inserita dai nerazzurri. L’intesa prevede infatti una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita del cartellino di Frattesi. Un investimento importante e strategico per la società di Claudio Lotito, pronta a consegnare un profilo moderno, dinamico e proiettato verso il futuro.

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