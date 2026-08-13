Asse caldo tra Lazio e Juventus, si studia lo scambio Tavares-Milik!

Asse caldo tra Lazio e Juventus! I due club studiano un clamoroso scambio tra Nuno Tavares e Milik. I dettagli

La Lazio si muove con grandissima intensità sulle corsie del calciomercato estivo per regalare nuovi rinforzi di spessore al tecnico Gennaro Gattuso. Definito l’arrivo a centrocampo di Davide Frattesi, atteso domani per le visite mediche di rito, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha messo nel mirino il restyling completo del reparto offensivo. La dirigenza monitora diverse opzioni: dal sogno Santiago Gimenez al profilo di Andrea Pinamonti, passando per i contatti con l’entourage di Mauro Icardi. Tra le piste più calde si riaccende però la candidatura di Arkadiusz Milik.

Ultimissime Lazio LIVE: tanti nomi per i biancocelesti, le novità su Frattesi e Lucca

Il riscatto di Milik e le dinamiche in casa bianconera

L’attaccante polacco si è lasciato alle spalle i lunghi infortuni ed è tornato al gol nell’amichevole estiva tra Juventus e Palermo disputata a Perth. Nonostante il tecnico Luciano Spalletti lo reputi un elemento di assoluta qualità, l’elevata concorrenza nell’attacco bianconero spinge la dirigenza torinese a valutare la cessione di Arkadiusz Milik per sbloccare l’entrata di un nuovo esterno sinistro di difesa.

L’ipotesi dello scambio per arrivare a Milik

Per superare la concorrenza e convincere il club bianconero, la società capitolina sta studiando la fattibilità di un clamoroso scambio alla pari proponendo il cartellino di Nuno Tavares. Il terzino portoghese sta lavorando per recuperare da un problema fisico e, nonostante Gennaro Gattuso lo consideri un elemento prezioso, le frizioni ambientali dell’ultimo periodo potrebbero favorire la sua partenza da Formello negli ultimi giorni di mercato per fare spazio a Milik.

L’impatto tattico di Milik nello scacchiere biancoceleste

L’eventuale incastro di mercato accontenterebbe entrambi i club: Nuno Tavares andrebbe a rinforzare la corsia mancina della Vecchia Signora candidandosi come vice-Cambiaso, mentre l’innesto di Milik garantirebbe alla Lazio quella concretezza sotto porta che è venuta a mancare nel corso dell’ultima stagione.