Tavares resta alla Lazio! Lotito blocca la cessione, il Porto non affonda

Nuno Tavares verso la permanenza alla Lazio: cambia lo scenario sul futuro del laterale portoghese. Ecco cosa filtra sull’ex Arsenal

Sembrava destinato a lasciare la Lazio, ma il futuro di Nuno Tavares potrebbe essere ancora a Formello. Il terzino portoghese, finito al centro di diverse indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane, sarebbe stato infatti tolto dalla lista dei possibili partenti. Dietro questa decisione ci sarebbe soprattutto la volontà del presidente Claudio Lotito, intenzionato a non privarsi del giocatore senza ricevere un’offerta ritenuta adeguata.

Il Porto resta il club che ha mostrato maggiore interesse, ma finora non avrebbe mai compiuto il passo decisivo per arrivare alla fumata bianca. La distanza tra le richieste della società biancoceleste e la formula proposta dai portoghesi ha così rallentato, fino quasi a bloccare, qualsiasi possibilità di trasferimento.

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Tavares, Lotito decide di trattenerlo a Formello

La posizione della Lazio su Nuno Tavares appare adesso piuttosto chiara. Lotito non vorrebbe concedere sconti né accettare formule che non garantiscano al club la certezza di monetizzare la partenza del laterale.

Per questo motivo il giocatore sarebbe stato momentaneamente tolto dal mercato. La società biancoceleste non ha infatti necessità di cederlo a condizioni poco favorevoli e preferisce mantenerlo all’interno della rosa piuttosto che accettare una proposta considerata non soddisfacente.

Uno scenario che cambia sensibilmente rispetto alle settimane precedenti, quando una separazione sembrava decisamente più probabile.

Tavares, il Porto propone il prestito con diritto

Il principale ostacolo nella trattativa riguarda la formula dell’operazione. Il Porto avrebbe infatti proposto alla Lazio un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, soluzione che non ha mai convinto la dirigenza capitolina.

La posizione dei biancocelesti sarebbe differente: in caso di prestito, la società vorrebbe inserire un obbligo di riscatto, così da avere maggiori garanzie sulla futura cessione del giocatore.

La distanza tra le parti è quindi rimasta significativa e il club portoghese, almeno fino a questo momento, non avrebbe aumentato la propria offerta né modificato sostanzialmente la struttura dell’affare.

La richiesta da 15 milioni frena le pretendenti

Anche la valutazione economica fissata dalla Lazio ha inciso sulla situazione di Nuno Tavares. La richiesta sarebbe infatti di circa 15 milioni di euro, cifra che avrebbe frenato non soltanto il Porto, ma anche le altre società che avevano raccolto informazioni sul giocatore.

Il club biancoceleste non sembra intenzionato ad abbassare sensibilmente le proprie pretese. Senza una proposta capace di avvicinarsi alla valutazione stabilita, la permanenza del terzino diventa quindi lo scenario più concreto.

A pochi giorni dalle ultime battute del mercato, Nuno Tavares sembra dunque destinato a proseguire la propria esperienza con la Lazio. La mancata accelerazione del Porto e la scelta di Lotito di non accettare formule poco convenienti hanno cambiato completamente lo scenario.