Mercato Lazio, nuovo sondaggio del Monza per Lazzari: il terzino riflette

Mercato Lazio, c’è stato un nuovo sondaggio del Monza per Manuel Lazzari. Il terzino riflette sull’eventuale opportunità

Accanto ai dialoghi sempre più serrati con il Siviglia per la cessione di Petar Ratkov, il nome di Manuel Lazzari è finito direttamente in cima alla lista dei partenti. L’esterno difensivo non rientra più tra le primissime scelte del progetto tecnico e la sua avventura nella Capitale sembra ormai giunta al capolinea.

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Il Monza piomba su Lazzari per rinforzare la fascia

Come rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, sul calciatore è registrato un nuovo forte sondaggio da parte del Monza. I brianzoli sono alla ricerca di profili d’esperienza da regalare al proprio allenatore per la corsia di destra e vedono nell’ex Spal la pedina ideale per compiere un salto di qualità sulle fasce.

Riflessioni in corso per Lazzari e lo scenario di mercato

Trattandosi di una fase cruciale della sua carriera, Lazzari si è preso del tempo per riflettere con attenzione sulla destinazione lombarda. Le parti sono al lavoro per verificare la fattibilità economica dell’operazione: la Lazio punta a trovare l’intesa definitiva prima della chiusura delle trattative per sbloccare l’uscita dell’esterno e completare il restyling della rosa