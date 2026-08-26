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Campionato

Arbitro Lazio Genoa: Feliciani dirigerà la sfida dell’Olimpico

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51 minuti ago

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Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Lazio Genoa, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Genoa, in programma domenica all’Olimpico a partire dalle 20.45, sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. La designazione completa:

ARBITRO: FELICIANI

1^ ASSISTENTE: MASTRODONATO

2^ ASSISTENTE: FONTANI

4^ UOMO: MARIANI

VAR: ABISSO

ASSISTENTE VAR: COSSO

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