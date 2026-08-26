Campionato
Arbitro Lazio Genoa: Feliciani dirigerà la sfida dell’Olimpico
Arbitro Lazio Genoa, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Genoa, in programma domenica all’Olimpico a partire dalle 20.45, sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. La designazione completa:
ARBITRO: FELICIANI
1^ ASSISTENTE: MASTRODONATO
2^ ASSISTENTE: FONTANI
4^ UOMO: MARIANI
VAR: ABISSO
ASSISTENTE VAR: COSSO
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