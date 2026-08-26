Novità Artistico, rilancio last minute del Padova: operazione verso la chiusura

Novità Artistico, clamoroso rilancio del Padova in questo momento: il club sta per chiudere l’operazione

Il futuro di Gabriele Artistico sembra aver preso una direzione ben precisa nelle battute finali della sessione estiva. Come rivelato da Alfredo Pedullà su X, il Padova ha sferrato un rilancio imponente che potrebbe rivelarsi risolutivo per battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni dell’attaccante di proprietà della Lazio.

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Il Padova in pole per l’ingaggio di Artistico

I biancoscudati avevano posizionato il centravanti in cima alla propria lista dei desideri già dallo scorso 9 giugno, momento in cui erano iniziati i primi contatti con il club capitolino. Nelle ultimissime ore la dirigenza ha impresso una forte accelerazione alle trattative, superando le incertezze iniziali per portarsi ad un passo dalla fumata bianca definitiva.

La beffa per l’Avellino nella corsa ad Artistico

Lo scatto del Padova lascia di stucco l’Avellino, che aveva riaperto le negoziazioni nel tentativo di convincere il calciatore a sposare il progetto irpino. Nonostante il nuovo tentativo avanzato dal club campano, l’offerta economica ed il rilancio formale dei veneti si sono rivelati decisivi per cambiare gli equilibri dell’operazione.

Trattativa finale con la Lazio per Artistico

L’affare sta per andare in porto in tempi rapidi, con Artistico pronto a salutare definitivamente la Lazio. Restano solo da limare gli ultimi dettagli dell’operazione, che dovrebbe concretizzarsi sulla base di 3,5 milioni, tra le due società prima di procedere alle firme di rito che sanciranno il passaggio ufficiale del giovane talento alla corte del Padova.