Tavares Lazio, Lotito pensa al riscatto anticipato: il piano

Tavares Lazio, il terzino portoghese potrebbe essere riscattato in anticipo dai biancocelesti. Ecco il piano di Lotito e Fabiani

Nuno Tavares è la vera sorpresa della stagione della Lazio, arrivato in punta di piedi e diventato un vero e proprio pilastro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ora Lotito pensa al riscatto anticipato dall’Arsenal.

Infatti, quest’anno ci sarà una piccola finestra di mercato, dal 1 al 10 giugno, per permettere alle squadre che partecipano al nuovo Mondiale per Club di arrivare preparate alla competizione. I biancocelesti potrebbero, dunque, riscattare il terzino in quel periodo per valutare con più calma tutte le eventuali offerte che arriveranno e per trovare un degno sostituto.