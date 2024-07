Tavares Lazio, il giocatore piace al club ma c’è una PROBLEMA che frena la trattativa con l’Arsenal: I DETTAGLI

Tavares Lazio, il club biancoceleste non molla il calciatore degli inglesi ma un problema frena la trattativa da parte della società romana

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e tra la numerosa serie di nomi inserita nella lista di Fabiani c’è anche Tavares. Il calciatore attualmente gioca con l’Arsenal, ed è stato individuato dal club come rinforzo ideale come ruolo di terzino sinistro.

Ad approfondire il discorso ci pensa Alfredo Pedullà, il quale spiega che il giocatore è stato proposto alla Lazio e che al club di Lotito piace ma non vuole spendere i 10 milioni richiesti dal club inglese. Anche per Greenwood non c’è la chiusura come è stato fatto credere nei giorni scorsi, con il Manchester che chiede per il cartellino 30 milioni